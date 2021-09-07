Миру предрекли еще две тяжелые волны COVID-19

таким мнением Олег Дерипаска поделился в своем Telegram-канале.По его словам, в настоящее время важно решить, как поступить с пожилыми людьми и пациентами с ослабленным иммунитетом.– обратил внимание миллиардер.– добавил он.Напомним, что еще в декабре прошлого года Олег Дерипаска выразил сомнения относительного того, что мир может вернуться к нормальной жизни после коронавирусной инфекции раньше мая 2023 года.