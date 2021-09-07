Миру предрекли еще две тяжелые волны COVID-19

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что мир ждут еще как минимум две серьезные волны пандемии коронавирусной инфекции, поскольку страны не хотят закрывать границы и вводить локдауны, передает РИА Новости.
"К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с коронавирусом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждут еще как минимум две волны. И, если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания", – таким мнением Олег Дерипаска поделился в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время важно решить, как поступить с пожилыми людьми и пациентами с ослабленным иммунитетом.
"Новые штаммы дают серьезные осложнения, поскольку вирус мутирует. Список его последствий для организма становится все более зловещим. К тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек", – обратил внимание миллиардер.
"Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4–5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться", – добавил он.
Напомним, что еще в декабре прошлого года Олег Дерипаска выразил сомнения относительного того, что мир может вернуться к нормальной жизни после коронавирусной инфекции раньше мая 2023 года.