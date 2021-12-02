Мировые цены на продовольствие достигли очередного рекорда

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, из-за чего возрос спрос на пшеницу и молочные продукты. Такие данные распространила 2 декабря Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), пишет ТАСС.
Cреднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, достигло в ноябре 134,4 пункта, что стало самым высоким показателем с июня 2011 года. Это значение на 1,2% выше показателя октября.
В частности, подчеркивается, что больше всего подорожали молочные продукты: индекс стоимости на данную категорию товаров увеличился на 3,4% по сравнению с ноябрем.
– Сохранялся высокий мировой импортный спрос на масло и сухое молоко, – обратили внимание эксперты организации.
Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре увеличился на 3,1% по сравнению с октябрем, превысив на 23,2% уровень минувшего года. Стоимость пшеницы достигла самого высокого уровня с мая 2011 года.
– Рост отразил высокий спрос на фоне ограниченных поставок, особенно пшеницы высокого качества, в то время как [уровень] цен поддерживался в том числе неопределенностью, связанной с возможными изменениями экспортных мер в Российской Федерации, – отметили в организации ООН.
Индекс цен на сахар возрос в ноябре на 1,4%. Показатель индекса цен на растительные масла снизился на 0,3%, а на мясо – на 0,9%.
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