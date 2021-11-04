Мировые цены на продовольствие достигли максимума с июля 2011 года

Мировые цены на продукты питания обновили рекорд, установленный в июле 2011 года. Это следует из информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), опубликованной на ее сайте.
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В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 133,2 пункта, что на 3% выше по сравнению с данными за сентябрь. Так, рост индекса не прекращается уже 3-й месяц подряд. Таким образом, рост данного индекса продолжается уже третий месяц подряд.
По сравнению с предыдущим месяцем значение Индекса цен на зерновые ФАО в октябре стало больше на 3,2%. При этом из-за ухудшения видов на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США, и снижения предложения на глобальных рынках, цены на пшеницу выросли на 5%.
Значение Индекса цен на растительные масла ФАО в октябре выросло на 9,6%, тем самым достигнув максимума за все время наблюдения.
Увеличение стоимости обусловлено ростом котировок цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Отмечается, что рост цен на пальмовое масло связан с опасениями относительно низких объемов производства в Малайзии в связи с продолжающейся нехваткой работников-мигрантов.
Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 2,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем. Это произошло из-за активизации мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко.
Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО уменьшилось на 0,7% по сравнению с пересмотренным сентябрьским показателем. Цены падают уже 3-й месяц.
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО снизилось впервые за 6 месяцев и оказалось на 1,8% ниже его сентябрьского уровня. В основном это вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда.
Индекс цен ФАО - результат отслеживания колебаний мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары. Индекс публикуется ежемесячно.
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