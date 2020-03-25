Мировые поставки смартфонов упали в феврале почти на 40%, Xiaomi впервые обошла Huawei

Компания Xiaomi впервые потеснила Huawei в рейтинге крупнейших производителей смартфонов в мире.





В феврале Xiaomi поставила на мировой рынок 6 миллионов смартфонов, в то время как Huawei — 5,5 миллиона, сообщает GSMArena.

В феврале из-за пандемии коронавируса объемы поставок Xiaomi и Huawei упали на 30% и 70% соответственно. Xiaomi, как говорят эксперты, пострадала меньше из-за силы своих брендов на международном рынке.

К тому же Huawei из-за торговой войны между США и Китаем лишена возможности предустанавливать на свои смартфоны Gmail, YouTube и иные сервисы Google, что делает их менее привлекательными для покупателей, пишут vesti.

В целом мировые поставки за февраль упали на 39% к аналогичному прошлогоднему периоду и составили 62 миллиона экземпляров. Лидирует на рынке смартфонов корейский Samsung — 18,2 миллиона смартфонов, на втором месте американская Apple — 10,2 миллиона.

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