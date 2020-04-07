Мировому здравоохранению требуется дополнительно 5,9 млн медсестер

Пандемия нового коронавируса обнаружила необходимость укрепления кадрового состава мировой системы здравоохранения и, в частности, привлечения дополнительно 5,9 млн медсестер. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.





Сейчас в мире чуть менее 28 млн медсестер. С 2013 по 2016 годы их численность выросла на 4,7 млн, но дефицит сохраняется и составляет 5,9 млн, говорится в докладе.

Особенно остро нехватка ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки, пишет ТАСС. Почти 90% дефицита медсестер (5,3 млн) приходится на долю стран с доходами ниже среднего уровня. А в Европейском регионе и государствах Северной и Южной Америки средний возраст медсестер значительно превышает этот показатель в других странах. Этим государствам рекомендовано обеспечить приток молодых кадров и укрепить меры по удержанию персонала.

Также эксперты отмечают большой гендерный дисбаланс в профессии, где около 90% это женщины.

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