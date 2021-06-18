Мировая торговля оказалась на грани катастрофы

О закрытии терминала Яньтянь на фоне распространения COVID-19 стало известно в конце мая. Хотя планировалось, что ситуация решится за два дня. Но теперь в порту заявляют, что она стабилизируется только к концу июня, а основываясь на опыте кризиса в Суэцком канале, можно спрогнозировать, что со скопившимся грузом удастся разобраться за несколько месяцев.Крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире, датская компания A.P. Moller-Maersk, уже заявила, что ситуация обернулась проблемой для всей мировой торговли.Bloomberg подсчитал, что сейчас у побережья Китая стоит на якоре 139 контейнеровозов: это примерно вполовину больше средних показателей середины апреля – начала мая. При этом некоторые местные предприниматели вынуждены были полностью остановить поставки.Эксперты подчеркивают, что закрытие Яньтяня может стать более глобальной проблемой, чем пробка в Суэцком канале, вызванная застрявшим контейнеровозом. Трудности возникли не только в этом порту, но и в ближайших к нему крупных терминалах.В марте движение судов по Суэцкому каналу оказалось заблокировано из-за контейнеровоза Ever Given. Снять судно с мели удалось только спустя шесть дней, и за это время успела образоваться пробка из нескольких сотен судов. Последствия сбоев в цепочке поставок коснулись в том числе и России, подорвав, в частности, производство одежды.