Мирный вечер на Советской. Выставка старой военной техники - стрим

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В 2021 году в Беларуси отмечается скорбная дата — 80-летие начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. В первые часы войны Брест и крепость были подвергнуты массированному артобстрелу и авиабомбардировке. Героический гарнизон Брестской крепости свыше месяца упорно сражался с врагом. Великая Отечественная война — это небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков. В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя — память о них будет жить вечно. И в этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Смотрите прямые видеотрансляции с мероприятий в Бресте, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и началу героической обороны Брестской крепости. Подключайтесь к стримам на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.