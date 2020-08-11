«Мирные» акции протеста глазами пострадавших сотрудников

О беспорядках во время «мирных» акций протестов в вечернем эфире телеканала ОНТ рассказали пострадавшие сотрудники МВД. Травмы, как сообщается на данный момент, получили более 20 сотрудников правоохранительных органов, пятеро из них находятся в больнице.



– При несении службы по охране общественного порядка по недопущению противоправных действий подъехали к Дворцу спорта, – рассказывает репортерам ОНТ пострадавший сотрудник. –Там где-то в течение пяти минут организованная группа типа болельщиков применила спецсредства… Я осел и уже ничего не понимал.



Вот что говорит еще один пострадавший милиционер:



– Начали прикрывать личный состав, чтобы он прятался за нами. Потому что полетели в нас, как помнится, булыжники, такая разломанная, как кирпич, плитка. Разломали ее на части, и она летит хорошо. Были бутылки, турникеты, мусорные железные контейнеры на колесиках, которые хорошо съезжали к нам.



Как отмечают в СК, действиям правонарушителей будет дана правовая оценка.