Мир за выходные: митинги в Испании и Армении, годовщина эпидемии в Италии и возвращение Трампа в политику

Тысячи человек вышли на улицы Испании в знак поддержки арестованного рэпераТысячи человек в разных испанских городах собрались на митинги в поддержку арестованного рэпера Пабло Хаселя. Акция на выходных уже не первая: протесты продолжаются несколько дней подряд. Согласно информации Euronews, на выходных митинг в определенный момент перерос в стычки с полицией. Манифестанты начали возводить баррикады, правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.
Напомним, Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и публикации в Twitter, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму. Сторонники рэпера считают, что это решение ограничивает свободу слова в Испании.
Оппозиция Армении провела многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министраТысячи человек собрались в Ереване на очередной митинг, требуя отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Демонстранты перекрыли центральные улицы столицы Армении.
Акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются с 10 ноября 2020-го после подписания им совместного с Россией и Азербайджаном заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Пашинян выразил готовность сложить полномочия, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция не согласилась.
В Италии годовщину начала эпидемии коронавируса отметили открытием мемориалаВ Италии 21 февраля отметили годовщину начала эпидемии коронавируса. В этот день год назад в городе Кодоньо впервые в Европе пациенту поставили диагноз COVID-19. В память об эпидемии и ее трагических последствиях для страны в городе был открыт мемориал в виде трех колонн из стали. Они символизируют способность к противостоянию, общность и новое начало. Мэр города Кодоньо Франческо Пассерини отметил, что «борьба [с коронавирусом] еще не закончилась».
Скриншот из видео Euronews
В феврале-марте 2020-го Италия была мировым лидером по количеству новых случаев и смертей от COVID-19.
Хроника пандемии: как человечество боролось с коронавирусом в 2020 году
Двое погибли в ходе протестов против военного переворота в Мьянме
Два человека погибли в ходе очередных протестов против военного переворота в Мьянме. Это произошло во втором по величине городе страны Мандалай. Как сообщает Reuters, правоохранители во время разгона митинга применяли боевые и резиновые патроны, слезоточивый газ.
Демонстрации против власти военных продолжаются больше двух недель. 1 февраля местные военные ввели режим чрезвычайного положения сроком на год и сместили руководство страны. Были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе президент Вин Мьина и государственный советник Аун Сан Су Чжи.
СМИ: Трамп активизирует политическую деятельность в конце февраля
Телеканал CNN со ссылкой на свои источники передал, что экс-президент США Дональд Трамп выступит на конференции консервативных кругов Республиканской партии США в Орландо 28 февраля. Это будет первым выступлением политика с момента сложения полномочий на посту главы государства (20 января). Отмечается, что бывший вице-президент страны Майк Пенс предложение выступить на конференции отклонил.
Согласно информации издания Politico, в марте Трамп проведет ряд встреч со своими сторонниками-республиканцами, которые готовы в 2022 году вступить в борьбу за места в Конгрессе не только с демократами, но и с однопартийцами, критиковавшими действия Трампа на посту президента.
МАГАТЭ и Иран договорились продолжать верификационную работу на атомных объектах
Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах.
Контекст: в Иране с 23 февраля вступает в силу новый закон, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. Эта законодательная мера предусматривает сокращение объема инспекций МАГАТЭ.