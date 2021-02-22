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  2. Мир за выходные: митинги в Испании и Армении, годовщина эпидемии в Италии и возвращение Трампа в политику

Мир за выходные: митинги в Испании и Армении, годовщина эпидемии в Италии и возвращение Трампа в политику

За минувшие выходные 20-21 февраля в мире произошло многое. В ряде стран люди вышли на акции протеста против действий властей, в Италии отметили печальную годовщину со дня начала эпидемии коронавируса, а в США заговорили о возвращении экс-президента Дональда Трампа в политику. Эти и другие новости читайте в нашем обзоре событий выходных.

Тысячи человек вышли на улицы Испании в знак поддержки арестованного рэпера

Тысячи человек в разных испанских городах собрались на митинги в поддержку арестованного рэпера Пабло Хаселя. Акция на выходных уже не первая: протесты продолжаются несколько дней подряд. Согласно информации Euronews, на выходных митинг в определенный момент перерос в стычки с полицией. Манифестанты начали возводить баррикады, правоохранители применили слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.



Напомним, Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и публикации в Twitter, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму. Сторонники рэпера считают, что это решение ограничивает свободу слова в Испании.

Оппозиция Армении провела многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра

Тысячи человек собрались в Ереване на очередной митинг, требуя отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна. Демонстранты перекрыли центральные улицы столицы Армении.


Акции с требованием отставки Пашиняна продолжаются с 10 ноября 2020-го после подписания им совместного с Россией и Азербайджаном заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Пашинян выразил готовность сложить полномочия, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция не согласилась.

В Италии годовщину начала эпидемии коронавируса отметили открытием мемориала

В Италии 21 февраля отметили годовщину начала эпидемии коронавируса. В этот день год назад в городе Кодоньо впервые в Европе пациенту поставили диагноз COVID-19. В память об эпидемии и ее трагических последствиях для страны в городе был открыт мемориал в виде трех колонн из стали. Они символизируют способность к противостоянию, общность и новое начало. Мэр города Кодоньо Франческо Пассерини отметил, что «борьба [с коронавирусом] еще не закончилась».

Скриншот из видео Euronews

В феврале-марте 2020-го Италия была мировым лидером по количеству новых случаев и смертей от COVID-19. 
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Двое погибли в ходе протестов против военного переворота в Мьянме


Два человека погибли в ходе очередных протестов против военного переворота в Мьянме. Это произошло во втором по величине городе страны Мандалай. Как сообщает Reuters, правоохранители во время разгона митинга применяли боевые и резиновые патроны, слезоточивый газ. 


Демонстрации против власти военных продолжаются больше двух недель. 1 февраля местные военные ввели режим чрезвычайного положения сроком на год и сместили руководство страны. Были арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе президент Вин Мьина и государственный советник Аун Сан Су Чжи.

СМИ: Трамп активизирует политическую деятельность в конце февраля


Телеканал CNN со ссылкой на свои источники передал, что экс-президент США Дональд Трамп выступит на конференции консервативных кругов Республиканской партии США в Орландо 28 февраля. Это будет первым выступлением политика с момента сложения полномочий на посту главы государства (20 января). Отмечается, что бывший вице-президент страны Майк Пенс предложение выступить на конференции отклонил.

Согласно информации издания Politico, в марте Трамп проведет ряд встреч со своими сторонниками-республиканцами, которые готовы в 2022 году вступить в борьбу за места в Конгрессе не только с демократами, но и с однопартийцами, критиковавшими действия Трампа на посту президента.

МАГАТЭ и Иран договорились продолжать верификационную работу на атомных объектах 


Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) достигли временного технического согласия о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах.

Контекст: в Иране с 23 февраля вступает в силу новый закон, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. Эта законодательная мера предусматривает сокращение объема инспекций МАГАТЭ.
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Фото: РЕЙТЕР
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