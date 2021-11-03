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  2. Минздраву из резервного фонда Президента Беларуси выделят 140 млн рублей, в том числе на вакцины от COVID-19

Минздраву из резервного фонда Президента Беларуси выделят 140 млн рублей, в том числе на вакцины от COVID-19

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении Минздраву дополнительных средств из резервного фонда Президента Республики Беларусь в сумме 140 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главы государства.


Средства будут направлены на приобретение вакцин против COVID-19, а также лекарственных препаратов, в том числе противоопухолевых, противотуберкулезных, сердечных и иных.

Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой, бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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