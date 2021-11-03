Минздраву из резервного фонда Президента Беларуси выделят 140 млн рублей, в том числе на вакцины от COVID-19

Средства будут направлены на приобретение вакцин против COVID-19, а также лекарственных препаратов, в том числе противоопухолевых, противотуберкулезных, сердечных и иных.Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой, бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины.