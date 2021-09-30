Минздрав рассматривает вопрос о приобретении вакцины Pfizer

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1» заявил, что в Беларуси может появиться вакцина Pfizer. Но прививки этим препаратом будут платными.
Он отметил, что любая вакцина из тех, что есть сейчас в стране («Спутник V», «Спутник Лайт» и «Синофарм»), эффективна против коронавируса.
– «Спутник Лайт» вводится однократно, поэтому она распределена в регионы основном для вакцинации студентов, призывников – в общем, молодежи, – пояснил медик.
– Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о приобретении вакцины Pfizer. Многие обращаются в Минздрав и другие ведомства для того, чтобы иметь возможность вакцинироваться такими препаратами, как Pfizer и AstraZeneca, на территории нашей страны. Но мы сейчас делаем упор на то, чтобы максимально привить наше население. А вакцинация у нас в стране осуществляется на бесплатной основе за счет средств бюджета. А Pfizer, конечно, эффективная вакцина, но она более дорогая. Поэтому если появится такая возможность, то это будет платно, – рассказал Тарасенко.