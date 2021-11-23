Минздрав: за сутки в Беларуси зарегистрированы 22 гололедные и холодовые травмы

В Брестской области один человек госпитализирован с холодовой травмой. В Витебской области десять человек получили гололедные травмы, один из них госпитализирован. В Гомельском регионе два человека госпитализированы с холодовой травмой, в Гродненской – три. В Минской области зарегистрированы пять пациентов: у одного гололедная травма, у четырех – холодовые, один пострадавший госпитализирован. В Минске за минувшие сутки зарегистрирован один пациент с гололедной травмой, помощь ему оказана амбулаторно.В Министерстве здравоохранения обращают внимание на то, что в связи с изменившимися погодными условиями следует быть осторожными. Потенциально опасные места при гололеде: ступеньки подъездов, ступеньки подземных переходов, остановки общественного транспорта, детские горки.