Минздрав: за 9 дней в Беларуси 293 человека получили гололедные и холодовые травмы

В период с 17 по 25 ноября в стране зарегистрированы 293 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.
В Брестской области 4 пострадавших: один человек госпитализирован с холодовой травмой, другие получили амбулаторную помощь. В Витебской области 29 пострадавших: у троих пациентов диагностирована холодовая травма, у 26 – гололедная, госпитализированы четверо. В Гомельской области зарегистрированы 4 пациента, из них двое госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у двоих пострадавших, у остальных – холодовая. На Гродненщине зарегистрированы 75 пациентов, из них 19 госпитализированы. Гололедную травму получили 72 пациента, 3 – холодовую. В Минской области зарегистрированы 57 пострадавших, из них госпитализированы 12. Гололедную травму получили 52 пациента, 5 – холодовую. В Могилевской области зарегистрированы три пациента. У одного пострадавшего диагностирована гололедная травма, у двоих – холодовая. Все госпитализированы.
В столице на травмы пожаловались 121 человек, 8 из них были доставлены в медучреждения. У всех диагностирована гололедная травма.
– В связи с изменением погодных условий напоминаем: будьте осторожны. Потенциально травмоопасные места в период гололеда – ступеньки подъездов и подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Если вы получили травму, следует обратиться в ближайший травмпункт, – подчеркнули в Минздраве.
Фото из архива БЕЛТА