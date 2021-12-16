Минздрав выдал разрешение на ввоз и применение вакцины "КовиВак" против COVID-19

Отмечается, что данный препарат инактивированный, цельновирионный, концентрированный, очищенный. Предназначен для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний. Производителем вакцины является Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН (Российская Федерация). Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Беларуси и были оценены положительно.Кроме того, в Минздраве отметили, что "КовиВак" разработан по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и иных вирусов. Ученые подчеркивают, что прививка препаратом "КовиВак" чаще переносится более легко, чем "Спутником V".Вакцина зарегистрирована в РФ в конце февраля текущего года. В ее основе лежит инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских препаратах – Sinopharm и Sinovac. К слову, вакцина компании Sinopharm широко используется для вакцинации на территории Беларуси.Препарат "КовиВак" поступил 6 декабря на аптечный склад и с 13–15 декабря по меньшей мере 300 тыс. доз уже отправлено во все области Беларуси.