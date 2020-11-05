Минздрав: введение дополнительных ограничительных мер в части противодействия распространению коронавируса на сегодня не планируется

Министерство здравоохранения. Фото: архив

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При этом замминистра отметил, что нормативного введения каких-то дополнительных ограничительных мер на сегодня не планируется.Относительно вероятности продления школьных каникул он сообщил:По словам Бориса Андросюка, Глава государства по ходу совещания обозначил несколько моментов, на которых необходимо сконцентрироваться специалистам и руководителям:(применения аппаратуры. – Прим. ред.)Кроме того, на совещании обсуждалась тема вакцинации против гриппа. Замминистра подчеркнул, что она уже начата и идет достаточно активно:Кстати, сейчас решается вопрос организации производства вакцины от COVID в Беларуси: