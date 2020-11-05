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  2. Минздрав: введение дополнительных ограничительных мер в части противодействия распространению коронавируса на сегодня не планируется

Минздрав: введение дополнительных ограничительных мер в части противодействия распространению коронавируса на сегодня не планируется

Министерство здравоохранения напоминает о необходимости соблюдения защитных мер в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель министра Борис Андросюк по итогам совещания у Президента о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. А в беседе с журналистами он уточнил:

Министерство здравоохранения. Фото: архив БЕЛТА

– Ограничительные меры заключаются в том, чтобы мы наконец-то вспомнили, что надо, действительно, защищаться. Это ношение масок в общественных метах, в транспорте, на объектах социально-культурного профиля. Это дистанцирование на метр-полтора. Это максимально ограничить собрания, совещания в очном формате. То есть это те меры, о которых мы уже говорили. Они действительно нужны. И если в первую волну все люди это понимали и очень активно принимали, то сейчас это почему-то прекратилось. Хотя, если два человека непосредственно носят маску, то уровень возможности заражения снижается сразу на 75 процентов.

При этом замминистра отметил, что нормативного введения каких-то дополнительных ограничительных мер на сегодня не планируется.

Относительно вероятности продления школьных каникул он сообщил:

– Пока не планируется, но это будет решаться по мере развития эпидемии.

По словам Бориса Андросюка, Глава государства по ходу совещания обозначил несколько моментов, на которых необходимо сконцентрироваться специалистам и руководителям:

– Первое поручение – проверить нашу оснащенность, готовность оборудования, чтобы оно было исправно. Оборудования у нас достаточно. Как вы знаете, и парк ИВЛ, и кислородные точки, которые мы нарастили вдвое начиная с марта. Акцентировано внимание на безопасности (применения аппаратуры. – Прим. ред.). Обозначена задача создания штабов в регионах. Вы знаете, что на республиканском уровне штаб существует давно и работает благополучно. Непосредственно в регионах, которые под руководством глав регионов, медицинской службы, будут решать вопросы, которые возникают по ходу работы.

Кроме того, на совещании обсуждалась тема вакцинации против гриппа. Замминистра подчеркнул, что она уже начата и идет достаточно активно:

– Грипп никто не отменял, как вы понимаете, а если две инфекции будут накладываться друг на друга, это будут вопросы. И конечно, обсуждался вопрос по апробированию, клиническому испытанию и, возможно, дальнейшей вакцинации против COVID-19. Сейчас идут клинические испытания, по итогам мы сможем говорить о дальнейшем.

Кстати, сейчас решается вопрос организации производства вакцины от COVID в Беларуси:

– Мы сейчас отрабатываем его с российской стороной. Площадку производственную практически согласовали. Это «Белмедпрепараты». Теперь идет отработка непосредственно трансфера технологии: какая это будет вакцина, какая технология будет. Это уже идет разговор между специалистами.
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