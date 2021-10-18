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Минздрав временно приостановил оказание плановой медпомощи

Согласно подписанному 15 октября 2021 года приказу Минздрава, временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.


Не будут проводиться диспансеризация, скрининговые мероприятия, оказание реабилитационной помощи, физиотерапевтические процедуры, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи.

Соответствующий приказ подписан на основании Положения о Министерстве здравоохранения Беларуси, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Также внесены изменения в график работы амбулаторно-поликлинического звена Минска и в Рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

Фото из архива БЕЛТА
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