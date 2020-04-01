Минздрав: вирусная инфекция 2020 года — это не только COVID-19

Об этом заявила в эфире «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан:

— Среди среднетяжелых и тяжелых пневмоний в большинстве у нас выявляется все-таки вирус гриппа H1N1, поэтому вирусная инфекция 2020 года — это не только COVID-19.

По ее словам, теплая зима привела к тому, что примерно на три недели сместился пик подъема обычных ОРВИ. В этой ситуации задачей Минздрава было максимально сдерживать распространение вирусов, чтобы они не наслоились один на другой.

— После пика респираторных заболеваний — через одну-две недели — начинается пик подъема пневмоний, — отметила Богдан.

После анализа статистики по регионам выяснилось, что пневмонии сместились, как и ОРВИ.

— Следует учитывать, что пневмония является проявлением и коронавирусной инфекции. Бактериальная пневмония является осложнением коронавирусной инфекции. Мы уже полтора месяца тестируем тяжелые пневмонии. С последней недели мы начали тестировать среднетяжелые пневмонии на наличие коронавирусной инфекции, — отметила заместитель министра здравоохранения.

Богдан также сообщила, что специалисты находят среди пациентов с пневмонией и тех, кто так или иначе общался с вернувшимися из-за границы.

— Насколько стали "детективами" наши представители санитарно-эпидемиологической службы — это даже сложно передать. Потому что иногда по одному пациенту приходится госпитализировать десятки и даже несколько десятков лиц как контакты первого уровня, — подытожила Елена Богдан.

В Беларуси уже проведено более 32 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Кроме этого, продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.