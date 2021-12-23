Минздрав: вакцины от коронавируса в стране достаточно, нехватки препаратов нет

Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова.
– Вакцинация идет хорошими темпами, и запланированные нами показатели, есть вероятность, будут выполнены. Несколько более низкие темпы прививочной кампании в Брестском и Минском регионах. В остальных процент вакцинированных первым компонентом уже более 50.
Что касается вакцин, Елена Кроткова развеяла слухи и отметила, что их достаточно.
– Имеется и вакцина "Спутник V", имеется и вакцина Vero Cell в достаточном количестве. Вчера прибыл еще один борт, вакцина будет распределена по регионам. "Спутника Лайт" – месячный запас: 250 000 доз прибыли в начале недели и активно используются. Хочу обратиться к населению: воспользуйтесь возможностью, вакцинируйтесь. И конечно, очень важно ревакцинироваться.
Первый замминистра рассказала подробнее о "Спутнике Лайт". Она отметила, что важно придерживаться инструкции.
– Согласно ей, вакцина предназначена для молодых людей. Также она активно используется для ревакцинации.