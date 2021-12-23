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  2. Минздрав: вакцины от коронавируса в стране достаточно, нехватки препаратов нет

Минздрав: вакцины от коронавируса в стране достаточно, нехватки препаратов нет

Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова. 

Фото  БЕЛТА

– Вакцинация идет хорошими темпами, и запланированные нами показатели, есть вероятность, будут выполнены. Несколько более низкие темпы прививочной кампании в Брестском и Минском регионах. В остальных процент вакцинированных первым компонентом уже более 50. 

Что касается вакцин, Елена Кроткова развеяла слухи и отметила, что их достаточно. 

– Имеется и вакцина "Спутник V", имеется и вакцина Vero Cell в достаточном количестве. Вчера прибыл еще один борт, вакцина будет распределена по регионам. "Спутника Лайт" – месячный запас: 250 000 доз прибыли в начале недели и активно используются. Хочу обратиться к населению: воспользуйтесь возможностью, вакцинируйтесь. И конечно, очень важно ревакцинироваться. 

Первый замминистра рассказала подробнее о "Спутнике Лайт". Она отметила, что важно придерживаться инструкции. 

– Согласно ей, вакцина предназначена для молодых людей. Также она активно используется для ревакцинации.
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