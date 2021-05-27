Минздрав: в столичной школе № 66 зарегистрированы четыре случая острой кишечной инфекции у учеников начальных классов

Об этом сообщила пресс-служба министерства. Дети госпитализированы, состояние стабильное, они получают необходимую терапию.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала. Сегодня проводится заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации.
Фото: архив БЕЛТА
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