Минздрав: в Минской области начато сокращение коечного фонда, который был перепрофилирован под COVID-19

Причиной для такого решения стало улучшение эпидситуации в регионе, уточнили в пресс-службе ведомства.
Снимок носит иллюстративный характер
«В связи с улучшением эпидситуации в Минской области начато поэтапное сокращение коечного фонда, который ранее был перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19», – указали в Минздраве.
В ведомстве отметили, что за первые дни ноября в обычный режим для оказания плановой специализированной помощи вернулись 395 коек. Из них 335 коек в центральных районных больницах - Столбцов, Мяделя, Смолевич, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка и в Жодинской городской. Также к оказанию плановой специализированной помощи вернули 60 коек в детской областной больнице.