Минздрав: в Минской области начато сокращение коечного фонда, который был перепрофилирован под COVID-19

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указали в Минздраве.В ведомстве отметили, что за первые дни ноября в обычный режим для оказания плановой специализированной помощи вернулись 395 коек. Из них 335 коек в центральных районных больницах - Столбцов, Мяделя, Смолевич, Молодечно, Червеня, Вилейки, Солигорска, Клецка и в Жодинской городской. Также к оказанию плановой специализированной помощи вернули 60 коек в детской областной больнице.