Минздрав: в ближайшее время в Беларусь поступит около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела

В ближайшее время в нашу страну поступит около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела, сообщили в Министерстве здравоохранения во время традиционного брифинга.



В ведомстве отметили, что 85—87 процентов людей переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме. Тем не менее поставлена задача максимального выявления случаев в популяции. «Поэтому с этой недели мы начали внедрение экспресс-тестов. Экспресс-тесты — это выявление иммуноглобулинов и оценка постинфекционного иммунитета. В ближайшее время ожидаем поставку около ста тысяч экспресс-тестов и понимаем, что увеличение тестирования повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев. В эту статистику попадут и случаи, когда люди уже перенесли заболевание без симптомов», — рассказали в Министерстве здравоохранения.



Также там обратили внимание журналистов и блогеров на то, что недопустимо спекулировать непроверенными данными. «Нас упрекают, что мы не публикуем фамилии вплоть до каждого населенного пункта и не комментируем случаи заболеваний, ссылаясь на врачебную тайну. Врачебная тайна была и остается. Любой медицинский работник знает, что это. У нас есть нормы биоэтики и невмешательства в личную жизнь человека. Мы тестируем максимально всех и указываем общее число выявленных случаев», — прокомментировали в ведомстве.