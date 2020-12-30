Больше всего пострадавших – в столице: травмы получили 270 взрослых и 12 детей. Статистика приводится в Telegram-канале Минздрава.
Как сообщили в ведомстве, за период с 1 декабря от гололедных и холодовых травм пострадали в Минске 1223 человека. При этом в Минской области пострадали 98 человек, из них четыре ребенка. Всего зарегистрировано 1127 травм.
«В Гомельской области за сутки – 227 травм, из них 12 – дети. За весь период – 3851 травма. В Могилевской области за сутки – 174 травмы, из них 15 – дети. За период с 1 декабря от гололедных травм пострадали 1833 человека. В Витебской области за сутки зарегистрирован 131 пациент (12 – дети). За весь период – 1853 человека», – уточнили в Минздраве.
В западных областях страны ситуация немного лучше. В Брестской области за сутки к медикам обратился один человек. Всего за весь период – 760 пострадавших. В Гродненской области за сутки пострадали четверо взрослых. За весь период – 419 человек.
Минздрав напомнил: при травмах сразу же обратитесь в медпункт.
Фото: БЕЛТА
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Минздрав: в Беларуси за сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм
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