Определены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной COVID-19. Соответствующее постановление Минздрава № 99 от 17 ноября 2020 года официально размещено на Национальном правовом интернет-портале.
Предельный максимальный тариф на исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 составляет 53 рубля, исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов установлено на уровне 31,5 рубля. Тариф исследований на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа не может быть больше 37,5 рубля.
В документе указано, что установленные тарифы определяют стоимость исследования, манипуляций, предназначенных для проведения лабораторной диагностики, а также используемых материалов и реагентов.
Постановление вступает в силу после того, как оно официально опубликовано.
Фото: БЕЛТА
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Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики коронавируса
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