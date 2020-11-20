Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики коронавируса

Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики коронавируса

Определены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной COVID-19. Соответствующее постановление Минздрава № 99 от 17 ноября 2020 года официально размещено на Национальном правовом интернет-портале.


Предельный максимальный тариф на исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие SARS-CoV-2 составляет 53 рубля, исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов установлено на уровне 31,5 рубля. Тариф исследований на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического или иммунофлуоресцентного, или иммуноферментного, или иммунохемилюмисцентного анализа не может быть больше 37,5 рубля.

В документе указано, что установленные тарифы определяют стоимость исследования, манипуляций, предназначенных для проведения лабораторной диагностики, а также используемых материалов и реагентов.

Постановление вступает в силу после того, как оно официально опубликовано.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ивьевский сельсовет признан лучшим в Гродненской области
Масштабные тематические граффити появятся на стене управления МЧС в Гродно
Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно
Лукашенко: фашизм ко мне никак не приклеишь, я интернациональный человек
Что нужно знать о патологии тимуса
В «Мингорсвете» рассказали, как оформят столицу к праздникам и когда включат новогоднюю иллюминацию
В Гомеле неизвестный вбил обломок сверла в асфальт, повреждены колеса 8 автомобилей
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
Служба занятости Минска предлагает получить профессию облицовщика-плиточника. Трудоустройство гарантировано
«Фаўст» оживет на сцене Большого театра уже в четвертый раз
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Право и права
Радикализация «ненасильственных акций» вынуждает правительства принимать все более жесткие меры
В Бресте открылось новое импортозамещающее производство
В Рогачеве следователи устанавливают личность женщины, попавшей под поезд
Минздрав установил предельные тарифы на услуги лабораторной диагностики коронавируса
Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Представлен первый настольный компьютер от Huawei на процессоре HiSilicon
На проспекте Рокоссовского в Минске легковой автомобиль сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
Обновленный мост через Котру открыли под Скиделем
Пандемия ставит под угрозу мировую меховую индустрию
В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Шабаш отменяется
Выставка "Арт-Минск – 2020" откроется 24 ноября в Национальной библиотеке Беларуси
На предприятиях Беллегпрома сформирован стратегический запас из 2,5 миллиона масок
Спасатели помогли ребенку, подключенному к аппарату ИВЛ
Выставка в столичном музее раскрывает личность Владимира Короткевича в необычном ключе
Лукашенко: Правительству поставлена задача в комплексе рассмотреть поддержку многодетных семей
В Минске покажут польское кино из программы "Лістапада"
Лукашенко во время общения с работниками «Гомсельмаша»: особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста
В Минске водитель сбил подростка, отвез его в больницу, а затем уехал
Белорусская делегация деловых кругов принимает участие в стамбульском форуме MUSIAD Expo
Сегодня в Несвиже открыли «Волшебную страну»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ошеломленные телеграмами
Визажист рассказала, как правильно ухаживать за кистями для макияжа
Под Рогачевом женщина попала под дизель. Она в тяжелом состоянии
Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика
Прогноз погоды на выходные: мокрый снег, дождь, гололедица и от -6 до +7
В Гродненской области елочные базары начнут работать с 18 декабря
Панама, берет, тюрбан и кепи: какие головные уборы будут в тренде этой зимой
Демиров: по итогам первых четырех месяцев 2020 года ВВП Беларуси снизился только на 1,3%
Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены – "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Байден может подать иск к администрации США из-за отказа признать его победу
Центр реабилитации "Железняки" начал принимать на долечивание пациентов с коронавирусом
мнение
Светлана МАРКОВА
Все в твоих руках
Правительство увеличило лимиты кредитования Банком развития в 2020 году
Посол Беларуси обсудил с бургомистром швейцарского Фрибура установление контактов в сфере экономики
Врач раскрыл способ, который поможет справиться с дискомфортом при ношении маски
Авторы
СКАНИРУЙТЕ