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Минздрав установил предельные отпускные цены на несколько видов кислорода

Министерство здравоохранения ввело ценовое регулирование на период сложной эпидемиологической ситуации. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 4 ноября 2021 года № 118, проинформировали в пресс-службе ведомства.

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В Минздраве отметили: постановлением Совета Министров от 27 октября 2021 года № 614 ведомство было уполномочено на регулирование цен на кислород жидкий и газообразный. 

«В целях недопущения необоснованного завышения производителями цен на кислород медицинский в период пандемии COVID-19 Минздрав принял решение об установлении предельных максимальных отпускных цен на 1 метр кубический кислорода газообразного и 1 тонну жидкого кислорода. Данное решение принято после проведения полного анализа ситуации на рынке», – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что «Минздрав, как регулятор данного вопроса, ввел ценовое регулирование на период сложной эпидемиологической ситуации, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения».

Постановлением от 4 ноября 2021 года № 118 также установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд других лекарственных средств.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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