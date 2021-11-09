Минздрав установил предельные отпускные цены на несколько видов кислорода

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В Минздраве отметили: постановлением Совета Министров от 27 октября 2021 года № 614 ведомство было уполномочено на регулирование цен на кислород жидкий и газообразный.– пояснили в ведомстве.Там добавили, чтоПостановлением от 4 ноября 2021 года № 118 также установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд других лекарственных средств.