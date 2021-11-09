Минздрав установил предельные отпускные цены на несколько видов кислорода

Архивное фотоВ Минздраве отметили: постановлением Совета Министров от 27 октября 2021 года № 614 ведомство было уполномочено на регулирование цен на кислород жидкий и газообразный.
«В целях недопущения необоснованного завышения производителями цен на кислород медицинский в период пандемии COVID-19 Минздрав принял решение об установлении предельных максимальных отпускных цен на 1 метр кубический кислорода газообразного и 1 тонну жидкого кислорода. Данное решение принято после проведения полного анализа ситуации на рынке», – пояснили в ведомстве.
Там добавили, что «Минздрав, как регулятор данного вопроса, ввел ценовое регулирование на период сложной эпидемиологической ситуации, в условиях которой необходимо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения».
Постановлением от 4 ноября 2021 года № 118 также установлены предельные максимальные отпускные цены на ряд других лекарственных средств.