Минздрав определил порядок вручения требования о соблюдении правил при самоизоляции

Министерство здравоохранения постановлением от 10 апреля 2020 года № 36 определило порядок вручения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Ранее постановлением Совмина устанавливалось, что гражданину, которому необходимо соблюдать самоизоляцию, вручается требование о соблюдении правил поведения. В Минздраве отметили, что заразившимся COVID-19 и контактам первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляют врачи. Гражданам, прибывшим в Беларусь из государств, где фиксируются случаи инфицирования коронавирусом, требования должны передавать пограничники.

Требование о самоизоляции оформляется в двух экземплярах. Один из них в течение суток вручается лицу, подлежащему самоизоляции, второй экземпляр приобщается к медицинской документации амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения.

Вместе с требованием о самоизоляции гражданам вручается памятка о правилах поведения в самоизоляции.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.