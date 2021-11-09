SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Минздрав установил перечень услуг по госсоцзаказу при профилактике туберкулеза

Минздрав установил перечень услуг по госсоцзаказу при профилактике туберкулеза

В Беларуси установлен перечень услуг, оказываемых в рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза. Это регулируется постановлением Минздрава № 112 от 21 октября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Касаемо профилактики туберкулеза, речь идет о консультационных услугах по телефону горячей линии и (или) через интернет. Предусмотрено и очное консультирование. Эта работа включает перенаправление обратившегося человека в государственные и негосударственные организации в зависимости от потребностей, консультирование по социальным,  медицинским, психологическим, юридическим вопросам в контексте заболевания туберкулезом, поддержание психоэмоционального благополучия и жизнестойкости клиента для улучшения результатов лечения туберкулеза.

Информационные услуги посредством интернета и (или) очного консультирования предполагают выявление представителей групп населения с высоким риском заражения туберкулезом, их информирование по вопросам профилактики, диагностики туберкулеза, предоставление тематических информационно-образовательных материалов о возможностях обучения (переобучения) для дальнейшего трудоустройства, необходимых знаний о правильном питании, отказе от табака, употребления психоактивных веществ.

Предусмотрено и проведение мотивационного интервью среди представителей групп населения с высоким риском заражения туберкулезом на прохождение рентгена, флюорографического обследования (при выявлении ранних признаков туберкулеза по результатам анкетирования).

В перечне есть и услуги по сопровождению пациентов с туберкулезом и (или) групп населения с высоким риском заболевания в организации здравоохранения для прохождения рентгена, флюорографического обследования (при выявлении ранних признаков туберкулеза по результатам анкетирования), а также в специализированные организации для решения проблем, связанных со здоровьем (самочувствием).  

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы