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Минздрав установил перечень стратегически важных лекарственных препаратов

Минздравом определен перечень стратегически важных лекарственных препаратов. Это предусмотрено постановлением ведомства № 116 от 29 октября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Правовой акт разработан в соответствии с Положением о порядке и условиях осуществления государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов, утвержденным постановлением Совета Министров № 570 от 8 октября 2021 года.

На Национальном правовом интернет-портале уточняется, что стратегически важными являются лекарственные препараты, предназначенные для медицинского применения в условиях военных действий, возникновения чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, для предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов. Перечень стратегически важных лекарственных препаратов регулируется Министерством здравоохранения. 

Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Фото: архив БЕЛТА
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