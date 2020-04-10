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  2. Минздрав установил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней относительно заразившихся коронавирусом

Минздрав установил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней относительно заразившихся коронавирусом

Министерство здравоохранения постановлением от 10 апреля 2020 года № 36 установило критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с лицами, у которых выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, информирует Национальный правовой интернет-портал.

К контактам первого уровня относятся следующие лица, находившиеся в тесном контакте с инфицированным коронавирусом в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения инфицированным положительного результата на COVID-19:

  • проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждении закрытого типа, номере гостиницы;
  • обучающиеся одного класса или группы, педагогические работники в учреждениях образования;
  • сотрудники, работающие в одном помещении;
  • пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения;
  • работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования комплекта биологической защиты;
  • пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) транспортного средства железнодорожного транспорта либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, которое занимало лицо, имеющее инфекцию COVID-19, в салоне механических транспортных средств, воздушных судов и иных транспортных средств.

К контактам второго уровня относятся иные лица, имевшие возможный контакт с заболевшим COVID-19 в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19 (по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др.), а также работники организаций здравоохранения, которые оказывали медпомощь пациенту и осуществляли уход за ним с использованием комплекта биологической защиты.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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