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Минздрав урегулировал условия для работающих сверх нормы медиков

Минздрав урегулировал условия труда медработников, которые привлекаются к работе сверх нормативной продолжительности рабочего времени, то есть свыше 900 часов в год. Это регулируется постановлением ведомства от 22 октября 2021 года №113, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


В пресс-службе министерства пояснили: ранее постановлением Минздрава от 2 июля 2014 года №52 "О некоторых вопросах организации труда медицинских работников" определялось, что продолжительность работы, связанной с организацией и оказанием медпомощи, обеспечением санитарно-эпидемического благополучия населения, проведением медэкспертизы, выполняемой медработниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать 900 часов в год.

Сегодня, учитывая напряженный труд медицинских работников в условиях пандемии COVID-19, установленная норма в отдельных случаях (и только по согласию сотрудника) может быть превышена.

В связи с этим постановлением №113 определено, что в 2021-2022 годах работа сверх установленной законодательством продолжительности рабочего времени по основной работе может увеличиваться до 1800 часов в год. Это допустимо  только с согласия медицинского работника и по согласованию с профсоюзом.

В пресс-службе уточнили, что оплата работы медицинских специалистов за время сверх ставки (до 1800 часов в год) производится согласно трудовому законодательству в соответствии с условиями оплаты труда, определенными документами Минтруда и Минздрава. 

Фото из архива БЕЛТА
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