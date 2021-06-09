Постановлением Министерства здравоохранения от 26 мая 2021 г. № 59 урегулировали порядок разрешения к применению методов медицинской экспертизы, сообщается на сайте ведомства.
До этого времени в Беларуси законодательно не был урегулирован правовой статус способов проведения медицинской экспертизы. Также не был разработан порядок разрешения их к применению. Методы проведения медэкспертизы существовали как методические рекомендации.
Согласно постановлению в стране предусматривается двухступенчатый механизм экспертной оценки вновь разработанных или переработанных методов.
– При проведении медицинских экспертиз метод может применяться после его утверждения Минздравом. Для инициирования процесса разрешения к применению разработанного (переработанного) метода его разработчик обращается в экспертную организацию, – прокомментировали в Минздраве.
Оценивать метод будет Ученый совет Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации: они проверят соответствие критериям, перечисленным в пунктах 7 и 8 соответствующей Инструкции.
После получения заключения о рекомендации метода к утверждению его рассматривает Минздрав на предмет практического применения данного метода. В случае необходимости привлекаются другие специалисты, которые обладают нужными знаниями в области применения предложенного к утверждению метода.
Фото: БЕЛТА
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Минздрав урегулировал порядок разрешения к применению методов медицинской экспертизы
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