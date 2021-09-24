Минздрав Украины отмечает самые высокие с начала года темпы распространения COVID-19

– пояснил Игорь Кузин.Главный санитарный врач страны также напомнил, что вся территория Украины с 23 сентября перешла на желтый уровень эпидемической опасности. Так, запрещены: массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес-центров – более одного человека на 10 кв. м, работа учреждений образования, если менее 80% педагогического состава привиты хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19.Также отмечается, что уже девять регионов имеют признаки оранжевой зоны, а четыре области – Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская – красной.– уточнил замминистра здравоохранения. При этом он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения пока что под контролем.