Минздрав Украины отмечает самые высокие с начала года темпы распространения COVID-19

Штамм коронавируса "дельта", который характеризуется высокой заразностью, зафиксирован во всех регионах Украины, а статистика заболеваемости COVID-19 в стране сейчас самая высокая с начала года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает ТАСС.
– В каждом регионе штамм "дельта" уже регистрируется", – сказал он во время сегодняшнего брифинга. По его словам , "в стране десятую неделю продолжается рост заболеваемости COVID-19, а темпы сейчас самые высокие в 2021 году. Только за последнюю неделю у нас на 68% увеличилось число новых случаев, госпитализаций – на 51%", – пояснил Игорь Кузин.
Главный санитарный врач страны также напомнил, что вся территория Украины с 23 сентября перешла на желтый уровень эпидемической опасности. Так, запрещены: массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес-центров – более одного человека на 10 кв. м, работа учреждений образования, если менее 80% педагогического состава привиты хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19.
Также отмечается, что уже девять регионов имеют признаки оранжевой зоны, а четыре области – Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская – красной.
– Думаю, что в течение 2–3 недель они официально перейдут в эти зоны, – уточнил замминистра здравоохранения. При этом он добавил, что нагрузка на систему здравоохранения пока что под контролем.