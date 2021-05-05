Минздрав: состояние Ромы Когодовского, который спас брата из горящего дома, по-прежнему крайне тяжелое

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В консилиумах приняли участие комбустиологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие медицинские эксперты. Были обсуждены подходы к лечению двух подростков, которые пострадали в конце апреля от ожоговых травм и были переведены на лечение на республиканский уровень. Оба мальчика находятся в отделении анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна.Состояние 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня своего двухлетнего братика, по-прежнему крайне тяжелое. Общая площадь ожогов – 62% поверхности тела. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и подкорректировали терапию. Как было отмечено, вчера был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения. Ожидается, что сегодня в Республиканский ожоговый центр приедет мама Ромы. Напомним, что ситуацию на контроле держит лично Глава государства Александр Лукашенко.Выбран оптимальный вариант лечения и для второго подростка, который был доставлен в БСМП из Мстиславской ЦРБ. Подросток 2004 года рождения получил электротравму. При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести – до 70 процентов. Состояние этого мальчика также тяжелое, но стабильное.