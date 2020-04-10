Минздрав создал круглосуточные центры телемедицинского консультирования

Они подготовлены силами кафедр БелМАПО и медицинских университетов, рассказала во время брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан:

- У нас были созданы для круглосуточного консультирования силами сотрудников наших кафедр БелМАПО и медицинских университетов круглосуточные центры телемедицинского консультирования, с которыми может связаться абсолютно любой врач из любой центральной, районный больницы нашей республики, - пояснила Елена Богдан.

По ее словам, благодаря этому врачи могут оперативно провести консультацию по пациентам.