Минздрав: состояние 12-летнего Ромы, который вынес из горящего дома своего брата, стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым

Сейчас белорусские врачи Республиканского ожогового центра БСМП готовят мальчика к очередной операции. Сегодня (в режиме видеоконференции) состоялся консилиум с участием представителей министерств здравоохранения Беларуси и России, ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского» Минздрава России, ведущих специалистов – комбустиологов, хирургов, анестезиологов и др. Специалисты обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе.Напомним, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего братика Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.История с мальчиком, который пострадал во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, всколыхнула интернет. В Беларуси запущена акция в поддержку юного героя: люди записывают видео со словами поддержки Роме и его родителям, неравнодушные люди помогают семье, оставшейся без крова, – #Ромаживи #Ромагерой.