Минздрав: в Беларуси регистрируется параллельное циркулирование коронавируса и гриппа

В стране фиксируется циркулирование коронавируса и гриппа. Это следует из результатов дозорного эпидемиологического слежения за ОРИ и гриппом, сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава.
Так, сейчас наблюдается тенденция роста показателя заболеваемости как в целом по республике, так и в регионах. Самый большой прирост заболеваемости отмечается в Витебской и Могилевской областях, а также в Минске. Среди заболевших более 63% - дети.
Результаты молекулярно-биологических лабораторных исследований позволяют говорить о циркуляции респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов. В отличие от прошлогоднего сезона также выделяются вирусы гриппа типа A (преимущественно подтипа H3N2) и типа В. Зарегистрирован случай групповой заболеваемости гриппом типа А(H3N2) в детском организованном коллективе.
Можно сделать вывод о том, что в стране циркулируют совместно как вирусы SARS-CoV-2, так и гриппа.
По данным Flu News Europe, в целом по Европейскому региону заболеваемость гриппом находится на фоновом уровне со спорадическими случаями выявления вирусов, преимущественно типа А(Н3). Вместе с тем сейчас активность гриппа растет во всем Европейском регионе.
Данные об эпидемиологических и вирусологических особенностях вирусов показывают, что активная вакцинация против гриппа и COVID-19, а также использование масок, соблюдение дистанции и т.д. позволяют снижать число заболевших.
В ведомстве напомнили о важности и необходимости прививок как против COVID-19, так и против гриппа. Вакцинацию против этих заболеваний можно совместить и сделать в один день либо с двухнедельным промежутком.
В министерстве также обратили внимание на целесообразность проведения бустерной вакцинации против COVID-19 вакциной "Спутник Лайт" всем людям, ранее привитым другим препаратом. Это желательно сделать через 6 месяцев после завершенного курса вакцинации.
- Предварительное проведение тестирования на наличие антител к SARS-CoV-2 не является определяющим для принятия решения о введении бустерной дозы, - добавили в Министерстве здравоохранения.
Фото из архива БЕЛТА