Минздрав рекомендует воздержаться от посещения спортивных секций

Запрета на посещение спортивных секций, кружков сейчас в Беларуси нет, однако медики советуют воздержаться от их посещения.

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«Все наши рекомендации основаны на том, что нужно избегать мест массового скопления людей», — заявила в ходе онлайн-брифинга во вторник в Минске главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь.

«Родители должны думать, куда они отправляют детей. Мы рекомендуем воздержаться от посещений секций и кружков. Но запрета на их посещение нет», — сказала специалист.

Также представитель Минздрава ответила на вопрос о том, нужна ли будет справка для посещения школы после каникул. Такая справка, если дети находятся на каникулах, не требуется, медицинская справка выдается один раз в год, отметила она. Если же ребенок болел в этот период, то медицинскую справку выдаст врач-педиатр или лечащий врач ребенка после выздоровления, сказала специалист.