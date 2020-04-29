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Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением коронавируса

Министерство здравоохранения разработало памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением коронавирусной инфекции COVID-19, информирует пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay

В Минздраве напомнили, что решение о лечении на дому принимает исключительно врач. «При этом он учитывает показатели здоровья при осмотре, диагностические исследования и сопутствующие заболевания. Также берутся в расчет социальные факторы — жилищные условия, возможность обеспечения продуктами, средствами связи и другое», — отметили в пресс-службе.

Дома могут находиться пациенты:

  •  с бессимптомным или легким течением COVID-19;

  • младше 55 лет; 

  • без хронических заболеваний, обычно усугубляющих течение (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма).

  • должна иметься возможность обслуживаться самостоятельно или с помощью близких;

  • жилищные условия должны позволять находиться изолированно.

Для сельских жителей также берется в расчет реальное время прибытия «скорой» и близость к медучреждению.

«Если врач принял решение, что вы можете находиться дома, вам будет предложено подписать информированное согласие о лечении на дому. Врач также назначит лечение, которому вы обязаны следовать неукоснительно», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что медработники будут обзванивать таких пациентов ежедневно, а перед тем как отправить таких людей на лечение на дом, туда прибудет бригада эпидемиологической службы для проведения санэпидрасследования. Медики также посетят инфицированного несколько раз за время больничного.

Все медработники при посещении пациентов с COVID-19, а также во время работы в учреждении здравоохранения, обязаны использовать средства индивидуальной защиты, в связи с чем пациентов просят с понимаем отнестись к ситуации.

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