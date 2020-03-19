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  2. В Минздраве рассказали пациентам, что делать, если заболел или надо в поликлинику

В Минздраве рассказали пациентам, что делать, если заболел или надо в поликлинику

Памятка содержит информацию о том, что делать, если человек заболел, как получить лекарства по рецепту и выписку из медкарты, рассказали в пресс-службе Минздрава.

— Если вы заболели с появлением симптомов (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа т. д.), оставайтесь дома и позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания), — сказано в памятке.

Во время звонка следует рассказать работнику учреждения здравоохранения, что вас беспокоит, а также оставить свои контакты и следовать его указаниям.

— В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции, — уточняют в брошюре.

Также врачи просят временно отложить прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке, в том числе флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровское мониторирование и введение инъекционных лекарственных средств через процедурный кабинет.

Что касается лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями, ранее назначенных врачом, то следует набрать номер регистратуры, стола справок или колл-центра учреждения здравоохранения по месту жительства, оставить контакты, после чего будет организована выписка и доставка рецептов на дом.

— Если вы старше 60 лет и нуждаетесь в осмотре медицинского работника в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте контакты, в течение рабочего дня с вами свяжется медицинский работник и согласует время визита на дом, — добавили в Минздраве и попросили избегать планового посещения поликлиник и больниц.

А вот оформление выписок из медицинских документов сейчас можно произвести онлайн с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте. 

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