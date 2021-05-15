Минздрав рассказал о здоровье белорусских граждан, пострадавших в ДТП в Смоленской области

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Как сообщают специалисты Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси, в результате ДТП пострадало 16 человек. Все пострадавшие осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Сафоновской центральной районной больницы.После детального осмотра пострадавших госпитализированы 11 человек (граждане Беларуси). Из них три пациента находятся в реанимационном отделении (один в тяжелом состоянии, одного сразу же прооперировали, один – с сочетанной травмой грудной клетки). Еще восемь пациентов – в травматологическом отделении с травмами различной степени тяжести.В пресс-службе отметили, что в ближайшее время планируется приезд консультантов из Смоленской областной клинической больницы для решения вопроса о необходимости перевода пациентов.Напомним, сегодня в 6:35 в Смоленской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и контейнеровоза. В микроавтобусе находились 20 человек. В результате аварии пострадали и были госпитализированы 13 человек. Все они граждане нашей страны.