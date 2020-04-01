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В Минздраве пояснили, кому делают тесты на коронавирус в Беларуси

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан сообщила в эфире «Беларусь 1», кому делают тесты на коронавирус в Беларуси.



По ее словам, в первую очередь тесты на коронавирус делают людям, имеющим клинические проявления инфекции и определенный эпидемиологический анамнез: 

 Лишь клинических проявлений мало, необходимо иметь еще эпиданамнез, то есть контактировать с человеком, вернувшимся из-за границы, или самому вернуться из-за границы. Если у человека нет никаких проявлений, то в данный момент на наших санитарно-карантинных пунктах мы не берем обследование на инфекцию. Это нерационально.
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