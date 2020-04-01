Минздрав рассказал, какие меры принимают в Беларуси по борьбе с коронавирусом

Об этом подробно рассказала в эфире программы «Здорово здоровым быть» на телеканале «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

— Беларусь начала работать по предупреждению распространения COVID-инфекции начиная с 20 чисел января, когда у нас был подготовлен первый нормативный правовой акт Министерства здравоохранения. Мы пошли путем, может быть, немного отличным от других стран мира, мы пошли путем максимальной изоляции возможных контактов, возможных лиц, которые могут привести на нашу территорию данное заболевание, —рассказала Елена Богдан.

Также обязательной госпитализации подлежали лица, у которых выявлен положительный тест вне зависимости от клинических проявлений. Кроме этого, под наблюдение попадали лица первого и второго контакта, у которых выявлены какие-либо респираторные заболевания.

— Почему пошли таким путем? Мы решили минимизировать скорость распространения данной инфекции на территории нашей страны. Дело в том, что любая система здравоохранения должна быть готова к оказанию медпомощи этим лицам. Хотя нас не раз критиковали международные эксперты за избыточность коечного фонда, который у нас есть, —отметила заместитель министра здравоохранения.

По словам Богдан, эксперты считали, что содержать такой коечный фонд нет оснований. При этом в Беларуси также один из самых высоких в мире уровень обеспеченности врачами и средним медперсоналом на десять тысяч населения.

— Мы пришли к решению, что в настоящий момент мы должны обеспечить в наших учреждениях не только лечение пациентов с COVID-инфекцией, но и наблюдение лиц, которые относятся к контактам первого и второго уровня.

Спикер добавила, что благодаря системной работе с января удалось не допустить лавинообразного роста, который произошел в Италии и Испании.