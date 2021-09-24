Минздрав рассказал, какие больницы принимают пациентов с COVID-19

В столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто более 3 тыс. коек. Пациентов госпитализируют во взрослую и детскую инфекционные больницы. В больнице №1 под COVID-19 перепрофилированы кардиологические и ревматологическое отделения, во 2-й - кардиологические и отделения гнойной и экстренной хирургии, 3-й - гастроэнтерологическое, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения, 4-й - оториноларингологические, хирургическое и урологическое отделение №1, 5-й - терапевтические и хирургические, 6-й - терапевтические и акушерско-гинекологические. Также пациентам оказывают медпомощь в специальных перепрофилированных отделениях 10-й и 11-й больниц Минска и в больнице скорой медицинской помощи.Кроме того, в Минске для оказания помощи в связи с ковид-инфекцией дополнительно перепрофилированы городской клинический родильный дом №2 и Минский городской клинический центр дерматовенерологии.В Гомельской области на помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией выделено 3503 койки. Пациентов госпитализируют в Гомельскую областную клиническую больницу, а также областные инфекционную, туберкулезную, детскую больницы, городские больницы №1-4, больницу скорой медицинской помощи.Медицинскую помощь пациенты с COVID-19 могут получить и в районных больницах Брагина, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Ельска, Житковичей, Жлобина, Калинковичей, Кормы, Лельчиц, Лоева, Мозыря, Наровли, Октябрьска, Петрикова, Речицы, Рогачева, Светлогорска, Хойников и Чечерска.На Витебщине перепрофилированы на работу с COVID-19 несколько учреждений здравоохранения. Среди них Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной центр медреабилитации, Витебская городская больница №1.Также отмечается, что медицинскую помощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокого, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Городка, Лиозно, Бешенковичей, а также в Полоцкой городской больнице №1, Новополоцкой ЦГБ и Оршанской больнице имени Семашко.Перепрофилировано для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 2299 коек в Могилевской области. Нуждающихся госпитализируют в областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную клиническую больницу, Могилевскую областную детскую больницу, на долечивание - в областную больницу медреабилитации.Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех крупных центральных районных больницах. Речь идет о таких городах, как Белыничи, Быхов, Горки, Климовичи, Костюковичи, Кричев, Мстиславль, Осиповичи, Хотимск, Чаусы, Шклов. В остальных ЦРБ пациенты проходят лечение в постоянно действующих межрайонных отделениях.В Гродненской области под оказание помощи в связи с инфекцией COVID-19 выделено 1728 коек. Задействованы областная инфекционная больница, областная больница медреабилитации, частично используется коечный фонд Гродненского областного клинического центра "Фтизиатрия" и Городской клинической больницы №2.Медицинская помощь пациентам с инфекцией COVID-19 также оказывается в четырех межрайонных отделениях, развернутых на базе центральных районных больниц Волковыска, Лиды, Островца, Слонима, и в инфекционных отделениях центральных районных больниц Сморгони, Новогрудка, Вороново и Ивья.Что касается Минской области, здесь также проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению в условиях пандемии. Пациентам с этой инфекцией и пневмонией стационарная медпомощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения. Пациенты, не требующие кислородной поддержки, то есть с бессимптомной или легкой формами, и наличием соматической патологии находятся на стационарном лечении в инфекционных отделениях учреждений здравоохранения по территориальному принципу.Жители области госпитализируются в Минскую областную и Минскую центральную районную больницы, Минский областной противотуберкулезный диспансер. В области перепрофилирована часть отделений в Березинской ЦРБ, Борисовской больнице №2, Вилейской ЦРБ, Воложинской ЦРБ, Дзержинской ЦРБ, Клецкой, Копыльской, Крупской, Логойской, Любанской, Молодечненской, Мядельской, Несвижской, Столбцовской, Слуцкой, Солигорской, Стародорожской, Узденской, Червенской ЦРБ, Жодинской ЦГБ, областной детской клинической больнице.Стационарная медицинская помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией в Брестской области оказывается в областной клинической больнице (инфекционное, неврологическое, гастроэнтерологическое и ревматологическое отделения), Брестской центральной городской больнице, Брестской больнице №1, Барановичской городской больнице, Барановичской больнице №2, Пинской центральной больнице, а также во всех центральных районных больницах.