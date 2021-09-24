Минздрав рассказал, какие больницы принимают пациентов с COVID-19

На сайте Министерства здравоохранения появился перечень больниц по всей стране, которые сегодня принимают пациентов с COVID-19.
В столице для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто более 3 тыс. коек. Пациентов госпитализируют во взрослую и детскую инфекционные больницы. В больнице №1 под COVID-19 перепрофилированы кардиологические и ревматологическое отделения, во 2-й - кардиологические и отделения гнойной и экстренной хирургии, 3-й - гастроэнтерологическое, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения, 4-й - оториноларингологические, хирургическое и урологическое отделение №1, 5-й - терапевтические и хирургические, 6-й - терапевтические и акушерско-гинекологические. Также пациентам оказывают медпомощь в специальных перепрофилированных отделениях 10-й и 11-й больниц Минска и в больнице скорой медицинской помощи.
Кроме того, в Минске для оказания помощи в связи с ковид-инфекцией дополнительно перепрофилированы городской клинический родильный дом №2 и Минский городской клинический центр дерматовенерологии.
В Гомельской области на помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией выделено 3503 койки. Пациентов госпитализируют в Гомельскую областную клиническую больницу, а также областные инфекционную, туберкулезную, детскую больницы, городские больницы №1-4, больницу скорой медицинской помощи.
Медицинскую помощь пациенты с COVID-19 могут получить и в районных больницах Брагина, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Ельска, Житковичей, Жлобина, Калинковичей, Кормы, Лельчиц, Лоева, Мозыря, Наровли, Октябрьска, Петрикова, Речицы, Рогачева, Светлогорска, Хойников и Чечерска.
На Витебщине перепрофилированы на работу с COVID-19 несколько учреждений здравоохранения. Среди них Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной центр медреабилитации, Витебская городская больница №1.
Также отмечается, что медицинскую помощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокого, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Городка, Лиозно, Бешенковичей, а также в Полоцкой городской больнице №1, Новополоцкой ЦГБ и Оршанской больнице имени Семашко.
Перепрофилировано для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 2299 коек в Могилевской области. Нуждающихся госпитализируют в областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную клиническую больницу, Могилевскую областную детскую больницу, на долечивание - в областную больницу медреабилитации.
Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех крупных центральных районных больницах. Речь идет о таких городах, как Белыничи, Быхов, Горки, Климовичи, Костюковичи, Кричев, Мстиславль, Осиповичи, Хотимск, Чаусы, Шклов. В остальных ЦРБ пациенты проходят лечение в постоянно действующих межрайонных отделениях.
В Гродненской области под оказание помощи в связи с инфекцией COVID-19 выделено 1728 коек. Задействованы областная инфекционная больница, областная больница медреабилитации, частично используется коечный фонд Гродненского областного клинического центра "Фтизиатрия" и Городской клинической больницы №2.
Медицинская помощь пациентам с инфекцией COVID-19 также оказывается в четырех межрайонных отделениях, развернутых на базе центральных районных больниц Волковыска, Лиды, Островца, Слонима, и в инфекционных отделениях центральных районных больниц Сморгони, Новогрудка, Вороново и Ивья.
Что касается Минской области, здесь также проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению в условиях пандемии. Пациентам с этой инфекцией и пневмонией стационарная медпомощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения. Пациенты, не требующие кислородной поддержки, то есть с бессимптомной или легкой формами, и наличием соматической патологии находятся на стационарном лечении в инфекционных отделениях учреждений здравоохранения по территориальному принципу.
Жители области госпитализируются в Минскую областную и Минскую центральную районную больницы, Минский областной противотуберкулезный диспансер. В области перепрофилирована часть отделений в Березинской ЦРБ, Борисовской больнице №2, Вилейской ЦРБ, Воложинской ЦРБ, Дзержинской ЦРБ, Клецкой, Копыльской, Крупской, Логойской, Любанской, Молодечненской, Мядельской, Несвижской, Столбцовской, Слуцкой, Солигорской, Стародорожской, Узденской, Червенской ЦРБ, Жодинской ЦГБ, областной детской клинической больнице.
Стационарная медицинская помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией в Брестской области оказывается в областной клинической больнице (инфекционное, неврологическое, гастроэнтерологическое и ревматологическое отделения), Брестской центральной городской больнице, Брестской больнице №1, Барановичской городской больнице, Барановичской больнице №2, Пинской центральной больнице, а также во всех центральных районных больницах.