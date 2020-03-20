В Минздраве прокомментировали «сенсацию» о смерти от коронавируса

Ведомство задается вопросом, почему некоторые белорусские журналисты и блогеры так ждут смерти людей от вируса.

— На очередном интернет-ресурсе сегодня опубликована статья о том, что в Витебске умерла гражданка Х от коронавирусной инфекции. За последние две недели это уже четвертая "смерть" от журналистов. Вначале они "похоронили" известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле. И вот новая сенсация, — отмечено в заявлении Минздрава.

В ведомстве добавили: в связи с тем, что муж умершей дал интервью журналисту и посчитал необходимым перечислить все ее болезни, Минздрав вынужден подтвердить, что действительно пациентка Х была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта.

— Из эпиданамнеза стало понятно, что женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом "пневмония", температура держалась в течение недели. В анамнезе — диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз "пневмония", врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), конечно же, взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки Х. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе. Министерство здравоохранения, конечно же, приносит свои соболезнования мужу и родственникам усопшей. Это тяжелая утрата, — сказано в заявлении.

Кроме этого, больница была перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, поэтому сотрудники, согласно приказу Минздрава, обязаны обследоваться раз в две недели. Что касается обязательного карантина, то ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны его соблюдать.

— А сейчас хотим спросить у тех любителей похайповать, которые разместили "бегом-бегом" статьи на интернет-ресурсах: зачем? Почему Министерство здравоохранения вынуждено раскрывать диагнозы пациентов? Только лишь затем, чтобы журналисты и блогеры удостоверились, что это обычное людское недомыслие и незнание? Для того чтобы выставить диагноз, правильно соблюдать нормы санэпидрежима и спокойно делать свою работу врачи учатся шесть лет, — рассказали в Минздраве. — В последние два месяца представители Министерства здравоохранения выступают в СМИ каждый день. Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать — проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство — без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19. Но паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать! Почему, вопреки всем законам этики, деонтологии, права, мы вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной "смерти"?