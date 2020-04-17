Минздрав призывает максимально ограничить общение в большие выходные и на Радоницу

Меры социального дистанцирования, безусловно, работают, и мы хотели бы, чтобы эта работа продолжалась и дальше. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции в пятницу в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.

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«Мы всегда основывались на риск-ориентированном подходе. Мы оцениваем риски, чтобы выработать какие-то рекомендации», — сказал глава Минздрава.

Сейчас медики видят самые большие риски в больших выходных и Радонице.

Традиции посещать могилы родственников, посещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить предков, в нынешних условиях создают значительные риски, отметил министр. В этой связи медики просят максимально ограничить общение в предстоящие большие выходные, на Радоницу.

«И в православии, и в католичестве есть другие дни, когда можно вспомнить ушедших, привести в порядок могилы без риска», — отметил министр.

Глава Минздрава добавил, что прошедшая католическая Пасха показала четкую связь массового скопления людей и последующих случаев инфицирования. «Через 7—11 дней мы именно среди посетителей регистрировали увеличение количества инфицированных», — сказал Караник.

То же самое касается отдыха с друзьями, шашлыков. Проведите четыре дня больших выходных в кругу семьи, погуляйте на свежем воздухе, воздержитесь от посещения других регионов, родственников, особенно пожилых людей — это группа риска — и каких-то массовых мероприятий, призвал Владимир Караник. «Прогуляться на природе это одно, а длительное и тесное общение в виде шашлыков, пикника и всего остального, даже несмотря на то, что это происходит на природе, риск все-таки повышает». Если в компании окажется инфицированный, для остальных это может обернуться самоизоляцией и медицинским наблюдением.