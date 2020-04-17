Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.46
EUR: 2.67
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Минздрав призывает максимально ограничить общение в большие выходные и на Радоницу

Минздрав призывает максимально ограничить общение в большие выходные и на Радоницу

Меры социального дистанцирования, безусловно, работают, и мы хотели бы, чтобы эта работа продолжалась и дальше. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции в пятницу в Минске министр здравоохранения Владимир Караник.

Архивное фото

«Мы всегда основывались на риск-ориентированном подходе. Мы оцениваем риски, чтобы выработать какие-то рекомендации», — сказал глава Минздрава.

Сейчас медики видят самые большие риски в больших выходных и Радонице.

Традиции посещать могилы родственников, посещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить предков, в нынешних условиях создают значительные риски, отметил министр. В этой связи медики просят максимально ограничить общение в предстоящие большие выходные, на Радоницу.

«И в православии, и в католичестве есть другие дни, когда можно вспомнить ушедших, привести в порядок могилы без риска», — отметил министр.

Глава Минздрава добавил, что прошедшая католическая Пасха показала четкую связь массового скопления людей и последующих случаев инфицирования. «Через 7—11 дней мы именно среди посетителей регистрировали увеличение количества инфицированных», — сказал Караник.

То же самое касается отдыха с друзьями, шашлыков. Проведите четыре дня больших выходных в кругу семьи, погуляйте на свежем воздухе, воздержитесь от посещения других регионов, родственников, особенно пожилых людей — это группа риска — и каких-то массовых мероприятий, призвал Владимир Караник. «Прогуляться на природе это одно, а длительное и тесное общение в виде шашлыков, пикника и всего остального, даже несмотря на то, что это происходит на природе, риск все-таки повышает». Если в компании окажется инфицированный, для остальных это может обернуться самоизоляцией и медицинским наблюдением.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Владимир Андрейченко: акценты в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно смещать в районы
Стрим-концерт: электро-акустическое трио Harotnica mix
Не сидеть сложа лапы, а требовать справедливости. Спектакль «Кот у ботах» на театральной неделе с «СБ»
Репортаж: как транзитные перевозчики соблюдают требования по предотвращению завоза COVID-19 в Беларусь?
Военные химики помогут с дезинфекцией больниц и промпредприятий в Минске
МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары
Белорусы втридорога покупали маски, чтобы отдать их больницам: подробности мошенничества с хлопковыми повязками
ЕЭК и Торгово-промышленные палаты ЕАЭС обсудили меры по поддержке бизнеса
«Шьем 2,5 миллиона масок в сутки» — Лукашенко о производстве масок и помощи от Китая
Ученые выяснили, при какой температуре гибнет новый коронавирус
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старик Козлодоев
Минздрав призывает максимально ограничить общение в большие выходные и на Радоницу
В Беларуси выявлено более 700 нарушителей режима самоизоляции, максимальный штраф — 810 рублей
Торги: доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Минздрав: тест на определение антител к коронавирусу сможет сдать любой человек
Лукашенко на стеклозаводе подарили хрустального аиста
Караник рассказал о ситуации с коронавирусом в Докшицах, Бешенковичах и Лиозно
Минздрав: запас препаратов для лечения осложнений COVID-19 пополнен
Курсанты и сотрудники Могилевского института МВД присоединились к акции «Милиция — врачам»
В Добрушском районе сельчанин и пожарный на отдыхе спасли на пожаре 83-летнюю бабушку
Профилактические меры необходимо соблюдать независимо от «коронавирусной» статистики в конкретном районе — Караник
блог
Вадим Гигин
Неприятный спутник человечества
Авторы
СКАНИРУЙТЕ