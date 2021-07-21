Коллегия Минздрава приняла решение приостановить лицензию медцентра «Нордин» на некоторые виды работ и услуг из-за нарушения соответствующего законодательства. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.
Известно, что в профильное ведомство обратилась женщина с жалобой на некачественно оказанную ей медпомощь в центре "Нордин". В рамках расследования было установлено, что пациентка уже обращалась в медцентр, когда после проведенной там операции у нее возникли осложнения. Но сотрудники центра проигнорировали ее заявление и не помогли своей пациентке.
По данному факту был проведен лечебно-контрольный совет Минздрава, который принял решение признать качество оказанной пациентке в МЦ «Нордин» медицинской помощи недостаточным. В результате с 26 июля 2021 г. лицензия на некоторые виды работ и услуг медцентра приостановлена на две недели. Так, в МЦ «Нордин» временно не могут оказывать услугу по клинико-морфологической (гистологической) лабораторной диагностике и осуществлять все виды оперативных вмешательств.
Вернуться к прежнему формату работы в медцентре смогут после соответствующего решения лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения, которое может быть принято по результатам проверки устранения установленных нарушений.
Фото из архива БЕЛТА
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Минздрав приостановил действие лицензии МЦ «Нордин» на некоторые виды услуг
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