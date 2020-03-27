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Минздрав: принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19

Принятые в Беларуси меры по борьбе с распространением коронавируса позволили не допустить пикообразного роста числа больных, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"Минздрав ответственно заявляет, что сегодня ситуация в стране спокойная, абсолютно контролируемая. Те меры, которые мы приняли, позволили не допустить пикообразного роста (числа заболевших. — Прим. БЕЛТА)", — сказала Елена Богдан.

Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова в свою очередь отметила, что система здравоохранения была готова мобилизоваться на случай подобных инфекций. В Беларуси сохранилась система эпиднадзора. В каждом районном, городском, областном центре гигиены есть врачи-эпидемиологи, которые занимаются, в частности, инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Имеется опыт наблюдения за контактами пациентов с корью.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии много лет существует отдел особо опасных инфекций — подразделение, которое занимается вопросами профилактики на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями. Это касается лихорадки Эбола, лихорадки Западного Нила, бешенства и др. "Небольшое подразделение находится в режиме ожидания", — отметила Наталья Жукова. В преддверии II Европейских игр в Минске проводились учения. Тогда же были закуплены капсулы для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями, защитные костюмы.

Вместе с тем Минздрав призывает и самих белорусов проявлять сознательность. "Мы уже давно рекомендовали гражданам не покидать пределы страны. Если человек все же принимает решение этим пренебречь, просим его подумать о здоровье граждан нашей страны и (по возвращении. — Прим. БЕЛТА) принять меры по самоизоляции", — добавила Елена Богдан.

Любой человек, который возвращается в страну, в первую очередь должен позаботиться о своих близких, особенно старшего возраста, сократив свои контакты. Медработники регулярно будут обзванивать таких людей и уточнять состояние здоровья. "Если вернувшихся из-за границы что-то беспокоит, необходимо обратиться в территориальную поликлинику", — отметила Елена Богдан. Если возникшие симптомы не указывают на коронавирусную инфекцию, медик придет на дом. В противном случае выедет специальная бригада скорой медпомощи для госпитализации в медучреждение.

Что касается информирования о ситуации с COVID-19 в стране, Минздрав и впредь будет сообщать данные с периодичностью раз в несколько дней. Это связано с отсутствием лавинообразного роста новых случаев заражения коронавирусом, подчеркнула Елена Богдан.

Сегодня белорусские специалисты наряду с представителями других стран приняли участие в еженедельной видеоконференции под руководством директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Обсуждались текущее положение с заболеваемостью, принимаемые меры, даны рекомендации каждой конкретной стране.
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