Минздрав: принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19

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БЕЛТА

(числа заболевших. — Прим. БЕЛТА)", — сказала Елена Богдан.Заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Наталья Жукова в свою очередь отметила, что система здравоохранения была готова мобилизоваться на случай подобных инфекций. В Беларуси сохранилась система эпиднадзора. В каждом районном, городском, областном центре гигиены есть врачи-эпидемиологи, которые занимаются, в частности, инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Имеется опыт наблюдения за контактами пациентов с корью.В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии много лет существует отдел особо опасных инфекций — подразделение, которое занимается вопросами профилактики на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями. Это касается лихорадки Эбола, лихорадки Западного Нила, бешенства и др., — отметила Наталья Жукова. В преддверии II Европейских игр в Минске проводились учения. Тогда же были закуплены капсулы для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями, защитные костюмы.Вместе с тем Минздрав призывает и самих белорусов проявлять сознательность.(по возвращении. — Прим. БЕЛТА), — добавила Елена Богдан.Любой человек, который возвращается в страну, в первую очередь должен позаботиться о своих близких, особенно старшего возраста, сократив свои контакты. Медработники регулярно будут обзванивать таких людей и уточнять состояние здоровья., — отметила Елена Богдан. Если возникшие симптомы не указывают на коронавирусную инфекцию, медик придет на дом. В противном случае выедет специальная бригада скорой медпомощи для госпитализации в медучреждение.Что касается информирования о ситуации с COVID-19 в стране, Минздрав и впредь будет сообщать данные с периодичностью раз в несколько дней. Это связано с отсутствием лавинообразного роста новых случаев заражения коронавирусом, подчеркнула Елена Богдан.Сегодня белорусские специалисты наряду с представителями других стран приняли участие в еженедельной видеоконференции под руководством директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Обсуждались текущее положение с заболеваемостью, принимаемые меры, даны рекомендации каждой конкретной стране.