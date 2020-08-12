Минздрав: посты об отказывающих в помощи медиках не соответствуют действительности

Министерство здравоохранения опровергло в Telegram информацию из соцсетей и мессенджеров о том, что медики якобы отказывали гражданам в экстренной помощи.



"Ни один врач или медсестра в стране не откажется оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней гражданину, – подчеркнули в Минздраве. – Посты о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными. Их предполагаемые авторы уверяют, что данная информация, так же, как и призывы собираться на улицах и выдвигать какие-то публичные требования, пришла из взломанных аккаунтов и не соответствует действительности".

В ведомстве отметили, что все медицинское сообщество Беларуси крайне обеспокоено ситуацией, сложившейся в стране в последние дни. "Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие. Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений. Предлагаем представителям тех коллективов, где есть нерешенные проблемы, обратиться в Министерство здравоохранения и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения", – добавили в Минздраве.