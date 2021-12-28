Минздрав подписал соглашение о сотрудничестве с профильным профсоюзом

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило подписали 28 декабря Соглашение между Министерством здравоохранения и БПРЗ на 2022–2024 годы. Подробности приводятся на официальном сайте Минздрава.
Сообщается, что документ будет основой для заключения коллективных договоров в организациях отрасли. В новом соглашении нашли отражение изменения действующего законодательства, ТК РБ, а также нормы Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению между Правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов. Также в нем сохранены и получили дальнейшее развитие нормы, направленные на дальнейшее повышение жизненного уровня работников, социальной защищенности, на вопросы охраны труда и здоровья работающих, молодежи, вопросы кадрового обеспечения и социальных гарантий, обеспечения жильем, здорового образа жизни и ряд других.
Дмитрий Пиневич подчеркнул, что самым важным пунктом в этом соглашении считает социальную защиту молодежи. «То, что активно развивает наш профсоюз в последнее время, – блок, направленный на молодежь и ее профессиональную подготовку, это важнейший компонент нашей совместной работы. Работа должна быть направлена на формирование парадигмы самосовершенствования, защиты прав молодежи – трудовых, профессиональных, имущественных. В соглашении отмечено наше взаимодействие, и могу отметить, что оно постоянно идет. А вот блок, касающийся молодежи, более расширен, с моей точки зрения», – отметил министр. Он добавил, что в соглашении также прописаны вопросы заработной платы, обеспечения сотрудников жильем и в целом темы профессионального роста каждого работника системы здравоохранения.
Вячеслав Шило сказал: «Последние годы доказательно продемонстрировали, что конструктивное социальное партнерство выступает важнейшим условием социально-экономического развития страны, эффективным инструментом обеспечения трудовых и социально-экономических прав и интересов работников отрасли».
Он обратил внимание на тот факт, что «все соглашение является важным документом в работе всех отраслей и каждого учреждения, здравоохранения в частности». «Прежде чем внести изменения в коллективный договор, он обсуждался на уровне согласительной комиссии. Это достаточно сложный и творческий процесс, позволяющий принять решения, которые устроят и нанимателей, и работников», – подчеркнул Вячеслав Шило.
Фото: Минздрав