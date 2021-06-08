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Минздрав пересмотрел порядок и условия совершения анатомического дара

Минздрав пересмотрел порядок и условия совершения анатомического дара. Соответствующее постановление министерства № 56 от 24 мая 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. 

Фото: БЕЛТА

Это постановление определяет также порядок использования в учебных целях невостребованного тела (останков) умершего, личность которого установлена, при отсутствии лиц, взявших на себя организацию погребения, и информации о волеизъявлении умершего, сделанного в соответствии с законом.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, утвержденные положения не новые для страны, они переработаны с учетом изменений в законы "О здравоохранении" и "О погребении и похоронном деле" и вступят в силу с 8 июля 2021 года – с даты начала действия закона № 75-З от 4 января 2021 года "Об изменении Закона Республики Беларусь "О погребении и похоронном деле".

Документом определен перечень государственных организаций, в которые может передаваться невостребованное тело (останки) умершего для последующего использования в учебных целях. К таким организациям отнесены все медицинские университеты страны, а также Белорусская медицинская академия последипломного образования.

Среди новаций – сокращение с 45 до 10 суток срока, после которого невостребованное тело может быть передано в государственную организацию для последующего использования в учебных целях, однако срок, по истечении которого допускается использование такого тела (45 суток), остался прежним. Такой подход обеспечит лучшую сохранность тела по истечении 45 суток, что позволит удовлетворить потребности научных организаций в качественных учебных пособиях.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения подписано постановление № 46 от 7 мая 2021 года "О порядке проведения патологоанатомического исследования". Документ актуализирован с учетом изменений закона о здравоохранении. В частности, регламентировано проведение патогистологического исследования, направленного на выяснение характера патологических изменений в органах и тканях человека при оказании медицинской помощи.
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