В нашей стране отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Положительные прогнозы дальнейшего развития ситуации позволяют обратно перепрофилировать часть коек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
«На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны», – рассказали в ведомстве.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1115
Минздрав: отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter