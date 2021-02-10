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Минздрав: отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19

В нашей стране отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19. Положительные прогнозы дальнейшего развития ситуации позволяют обратно перепрофилировать часть коек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.


«На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны», – рассказали в ведомстве.

Фото: БЕЛТА
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